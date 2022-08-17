創新板首家 MicroLED廠錼創18日掛牌上市

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（中央社記者潘智義台北17日電）微發光二極體（MicroLED）廠錼創科技-KY將於8月18日以新台幣105元承銷價於創新板掛牌上市，台灣創新板自110年下半年開板至今，錼創科技將是首家掛牌公司。

錼創科技董事長李允立今天在記者會表示，期盼在台灣創新板掛牌，能為台灣新創產業帶來貢獻，創新板不是興櫃，更不是「冷凍櫃」，雖然未來可以轉一般上市，但仍可維持在創新板掛牌。

李允立再次強調先前在法說會的說法，最慢明年底之前可單月轉盈，後年會有爆發性的成長；希望錼創是高成長股。

台灣證券交易所今天發布新聞稿指出，PlayNitride Inc.（錼創科技-KY創），股票自8月18日開始於創新板上市買賣，將成為「台灣創新板」首家掛牌公司，締造台灣資本市場協助創新企業上市募資的重要里程碑。

台灣證券交易所於110年創設「台灣創新板」，鼓勵擁有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的公司申請上市，透過資本市場力量，協助創新企業籌措長期穩定的資金，擴大營運成長及爭取商機。

證交所表示，錼創科技在台灣創新板掛牌，僅限符合資格的合格投資人買賣，且其普通股股票自上市買賣日起股價適用每日漲跌幅10%限制。

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輔導券商元大證券指出，錼創科技在台灣創新板掛牌，可說是成功引導新創公司由美國上市計劃轉而在台灣創新板上市掛牌的實例。

元大說明，錼創科技掌握次世代顯示關鍵核心技術、累計申請近700件專利，同時最近一次募資估值已達近3.9億美元，透過元大證券發掘、說服、承接，協助錼創科技在創新板上市，奠定其產業發展領導地位及提升國際能見度。（編輯：黃國倫）1110817