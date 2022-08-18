丹堤咖啡疫情吃虧 八方雲集：第4季若沒改善擬停損

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（中央社記者江明晏台北18日電）連鎖餐飲集團八方雲集2020年收購丹堤咖啡，但因疫情衝擊，業績不如預期，上半年虧損，八方雲集說明，年底將進一步評估，第4季若沒改善，不排除「停損」。

連鎖餐飲集團八方雲集17日受邀參加券商主辦的2022年第2季營運成果線上法人說明會。八方雲集2020年收購丹堤咖啡，總經理張瑞蓮在法說會上表示，丹堤咖啡受疫情衝擊，業績不如預期，年底將進一步評估後續處置，第4季若沒改善，不排除「停損」。

丹堤咖啡目前在全台有41家門市，包括18家加盟店及23家直營店。

八方雲集目前持股丹堤咖啡85.29%，丹堤咖啡上半年營收0.82億元、年減21.94%，稅後虧損0.3億元、虧損年增達50.95%。

八方雲集也在法說會上說明整體營運，上半年營收及毛利年增率分別為13.5%及11.4%，除了旗下品牌梁社漢排骨及芳珍蔬食積極展店外，海內外各品牌皆有高外帶比例，梁社漢排骨外帶比例甚至高達9成以上，也是營收較不受疫情影響的主因。

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截至2022年7月底，八方集團海內外直營及加盟門店共計1312家。展望未來，八方雲集表示，2023、2024年會著重拓展美國市場，加速布局國際發展，延續台灣八方雲集國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利；預計2022年底美國再開出一家新門市；芳珍蔬食持續展店，到年底至少展店10家。

八方雲集指出，明年在美國將拓展至8家，主要皆位於南加州。明年2、3月開出的兩家新店，其中一家是小店型，只提供外帶；第2季開出的店有一家會落腳在大華超市，以進駐美食街的型式開出。另外，2024年將挺進北加州，包括設置北加州中央工廠和開出北加州第一家八方雲集門市。（編輯：黃國倫）1110818