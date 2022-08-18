台壽董事長黃思國請辭 中信資融董事長鄭泰克接任

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（中央社記者蘇思云台北18日電）中信金子公司台灣人壽今天宣布，董事長黃思國因個人因素辭任，董事會推選台灣人壽子公司中國信託資融公司董事長暨台灣人壽董事鄭泰克為新任董事長，新任生效日期為9月1日。

中信金與旗下子公司台灣人壽今天召開董事會通過高層人事案，此人事案擬報請金管會認可後生效。根據中信金晚間重大訊息，黃思國辭任在9月1日生效，因此新任董事長鄭泰克職務生效日期為9月1日。

台灣人壽晚間新聞稿指出，黃思國曾任中國信託綜合證券董事長、中信銀行全球個人金融執行長，以及中國信託保險經紀人公司董事長，服務中國信託集團逾36年。任職中信銀期間，開辦台灣首家本國銀行財富管理業務，因創新引進多元信託商品，被業界譽為台灣「信託教父」，打造中國信託個人金融服務第一品牌。

黃思國在2017年任職台灣人壽董事長，創下台壽稅後獲利新台幣第一個百億、102億元，2021年更達231億元，占金控獲利逾4成，成為中信金第二大獲利引擎，總資產規模也從1.3兆元，至今年第1季躍升為2.2兆元，2021年隱含價值（Embedded Value, EV）達2577億元，創下歷史新高。

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台灣人壽指出，新任董事長鄭泰克服務中國信託集團逾46年，現任中國信託資融董事長，曾任中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為中國信託集團建置完善的風險管理系統。

台灣人壽指出，未來將借重鄭泰克豐富金融資歷及風險管理專業，帶領台灣人壽有效管理企業風險、提升決策效能、強化內部控制、落實公司治理，達成穩健經營、永續發展的目標。（編輯：黃國倫）1110818