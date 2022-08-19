富邦人壽上半年台股賺近545億 下半年伺機加碼

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（中央社記者謝方娪台北19日電）富邦金今天在法人說明會公布富邦人壽上半年實現股票資本利得新台幣544.71億元、債券資本利得69.17億元，合計在股債市大賺613.88億元，對台股後市審慎樂觀，將伺機加碼布局。

富邦人壽上半年稅後盈餘達632.47億元，居壽險獲利王，初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第2名；另受惠資本利得優異表現及避險成本改善，富邦人壽上半年避險後投資報酬率為5.94%，與去年同期相當。

截至今年6月底止，富邦人壽持有台股總市值下降至4233億元，上半年大減2100億元，台股部位占總投資資產比重自13.4%下降至9.2%，主要反映富邦人壽實現資本利得及市價波動影響。

富邦人壽揭露，上半年實現債券資本利得共69.17億元、股票資本利得544.71億元，合計在股債市大賺613.88億元，台股年化投資報酬率高達21.09%。

債市配置方面，富邦人壽主管說明，近期數據顯示美國通膨有降溫跡象，市場解讀美國聯準會（Fed）升息步調有機會放緩，第2季以來長端利率都在高檔區間震盪，富邦人壽把握利率反彈到高檔時已先開始進行投放，後續將持續視市況布局長天期債券，以拉高經常性收益。

至於股市配置，富邦人壽主管指出，上半年因應市場波動，富邦人壽已相當程度減碼台股、先實現獲利，目前觀察，升息和俄烏戰爭衝擊已相當程度被市場消化，金融市場逐步回穩，富邦人壽對台股後市持審慎樂觀態度。

近期富邦人壽已回補部分領息股，預估今年股利有望領得比去年增加1成以上，後續將視市況持續加碼布局台股。

富邦金上半年稅後淨利694.04億元，累計每股盈餘（EPS）為5.62元，稅後淨利及每股盈餘雙雙奪下金控業冠軍，截至6月底，富邦金總資產近10.5兆元，淨值受市場波動影響，滑落至6268億元，年減25.6%，普通股每股淨值44.98元。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金7月淨值已回升超過600億元，其中絕大部分為富邦人壽淨值回升所致。（編輯：楊凱翔）1110819