Fed定調經濟放緩 分析：金價短線呈現停看聽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）金價近半年走勢震盪，台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，聯準會想把經濟前景定調為成長趨緩或緩衰退，結果使黃金實體與避險需求都走軟，「兩面挨耳光」；金價上1800美元後，買盤散場，最近短線呈現「停看聽」。

俄烏戰爭2月底爆發後，避險工具黃金的價格短暫飆破每盎司2000美元；然而，聯準會（Fed）3月啟動升息循環，美元、美債殖利率走強，使金價承壓，7月下旬更跌破1700美元，但迎來一波強勁反彈，8月中站上1800美元關卡，隨後再陷跌勢。

有「黃金王子」之稱的楊天立接受電訪指出，7月是黃金淡季，但金價來到1750美元以下的超跌價位，吸引工業等實體需求買盤進場，亞洲市場缺貨、調貨成本翻倍；但上到1800美元，實體買盤、投資買氣上不來，近1、2週行情偏弱，短線「停看聽」，觀望聯準會9月利率決策。

他指出，通膨和經濟衰退問題依舊盤旋，不只金價，全世界金融市場、經濟走勢都站在十字路口，「聽美國說話」，比如日前聯準會鷹中偏鴿論調讓股市大漲，美元相對修正，金價上揚。

楊天立表示，近期金價、股市大致同向變動，就是反映聯準會發言對通膨、經濟衰退的預期；聯準會以「Talk up, Talk down」調節市場，想將經濟前景定調為不會嚴重衰退，而是「趨緩」或「緩衰退」，但這對金價而言是最不好的情況。

楊天立解釋，如果市場認知經濟將步入衰退、甚至嚴重衰退，黃金避險性質反映，金價就會上漲；但經濟成長趨緩或緩衰退的預期，將讓市場認為聯準會可控制通膨、經濟有支撐，進而使黃金實體需求上不來也無避險需求，「兩面挨耳光」。

至於地緣政治對金價影響，楊天立說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共在台海軍演，但台灣的黃金避險買盤不明顯，跟先前的台海危機差很多。

他認為，中東地區、朝鮮半島等地緣政治緊張情勢一直都存在、如「芒刺在背」，演變成實體衝突，就容易造成曇花一現的行情，比如俄烏戰爭開打後出現的2000美元金價，多數人看得到、吃不到。

通膨、經濟、地緣政治3烏雲之下，楊天立指出，黃金短線雖偏弱，但長期依舊看好，針對未持有者，金價現在相對低點、1800美元以下是底價，可以布局 ；已持有者應稍作觀望，也可以黃金撲滿形式慢慢買進；他形容，這樣的布局宛如「投保」，量不需要多，主軸是保障，以免風險暴增。（編輯：郭無患）1110820