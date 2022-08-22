景氣展望回溫 國泰金調查：賣房意願連4降後首度反彈
2022/8/22 09:26
（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，國內疫情趨緩，景氣展望走升，賣房意願指數走升到-12.6，為連續4個月下降後首度反彈，不過，買房意願指數仍微幅下滑到-58，是2017年7月以來低點。
國泰金今天發布調查，國內疫情明顯趨緩，景氣展望指數從7月的-36.2提升到-24.1，現況指數也從7月-60.7走揚至-43.8；民眾薪資上漲預期指數跟大額消費意願指數也都較7月呈現上揚。
調查顯示，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期降溫，台股隨國際股市而反彈。民眾對股市的樂觀指數從7月-30.5上揚到-13.6，風險偏好指數也從7月的-14.3走高到-5.5。
在房屋交易調查方面，調查顯示，賣房意願指數從7月的-17.4走升至-12.6，為連續4個月下降後首度反彈；買房意願指數則從7月-57.9微幅下滑至-58，是2017年7月以來、5年多低點。
總體經濟部分，調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率的平均預期值為2.76%，略高於7月調查值2.68%，73%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對今年通膨預期值為3.02%，較7月調查值3.03%微幅下降，不過，92%民眾認為今年通膨率會高於2%。
國泰金表示，本項調查進行期間為8月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬127份有效填答問卷。（編輯：趙蔚蘭）1110822
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