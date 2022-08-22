更多編輯台推薦新聞：
歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運
國際

歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒
運動

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣疫苗採購價首公開 指揮中心：平均1劑花765元
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 產經

景氣展望回溫 國泰金調查：賣房意願連4降後首度反彈

2022/8/22 09:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，國內疫情趨緩，景氣展望走升，賣房意願指數走升到-12.6，為連續4個月下降後首度反彈，不過，買房意願指數仍微幅下滑到-58，是2017年7月以來低點。

國泰金今天發布調查，國內疫情明顯趨緩，景氣展望指數從7月的-36.2提升到-24.1，現況指數也從7月-60.7走揚至-43.8；民眾薪資上漲預期指數跟大額消費意願指數也都較7月呈現上揚。

調查顯示，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期降溫，台股隨國際股市而反彈。民眾對股市的樂觀指數從7月-30.5上揚到-13.6，風險偏好指數也從7月的-14.3走高到-5.5。

在房屋交易調查方面，調查顯示，賣房意願指數從7月的-17.4走升至-12.6，為連續4個月下降後首度反彈；買房意願指數則從7月-57.9微幅下滑至-58，是2017年7月以來、5年多低點。

總體經濟部分，調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率的平均預期值為2.76%，略高於7月調查值2.68%，73%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對今年通膨預期值為3.02%，較7月調查值3.03%微幅下降，不過，92%民眾認為今年通膨率會高於2%。

國泰金表示，本項調查進行期間為8月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬127份有效填答問卷。（編輯：趙蔚蘭）1110822

國泰金
景氣展望下滑 調查：買房意願指數近5年低點 景氣不確定性升溫 國泰金下修台灣經濟成長率至3.4%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開盤跌33.58點