工業局邀六都產官學研界 共商產業減碳轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北24日電）經濟部工業局今天邀集六都副市長及產官學研界代表，探討產業園區ESG（環境、社會、公司治理）議題，共商從製造部門碳排著手的策略與經驗，盼與地方政府、產業，共同促進產業創新轉型，因應節能減碳趨勢。

工業局今天邀集六都副市長、產官學研專家，舉辦「2022產業園區發展政策高峰論壇」，以「都市治理ESG與產業園區管理」為主題進行多場專題演講，也由六都副市長分享各直轄市發展構想與執政經驗。

工業局透過新聞稿表示，工業區廠商除創造地方就業機會與財政稅收，更是台灣減碳路徑上的重要夥伴，因此，區內廠商的發展需求深受工業局與地方政府的重視。

工業局說明，在節能減碳趨勢下，台灣公布2050淨零排放政策路徑藍圖，世界各國也就產業減碳提出RE100倡議、COP26協議等，在在考驗政府輔導調整產業發展減碳政策的反應能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，工業局強調，製造部門碳排為六大部門一環，產業園區的管理，需配合趨勢進行轉型與創新，因此近年工業局積極推動各項減碳輔導政策，更引導新編定的四園區朝向智慧管理，提供完善基礎設施，讓廠商減碳更容易。

工業局表示，各與會代表在論壇中分享產業發展成果，也溝通中央與地方政府的政策方向，合作解決當前課題；與會的地方首長、專家學者也肯定工業局透過論壇溝通施政理念與行動方向的用心。（編輯：楊凱翔）1110824