空水污裁罰金額中油、工業局最多 經部：檢討改進
2022/8/24 19:29
（中央社記者鄭鴻達台北24日電）中油、經濟部工業局被環團點名空污、水污開罰金額最多。經濟部今天回應，將積極檢討、改進，就工業區服務中心、國營事業空污、水污等污染管理，已責請相關單位採取多項作為。
綠盟今天公布2021年空污、水污10大違規企業名單。空污部分，以中油合計裁罰新台幣1015萬元最多；水污則以經濟部轄下工業區污水處理廠合計19次廢水超標，開罰2591萬元最多。
經濟部傍晚發布新聞稿說明，將要求相關單位虛心檢討、積極改進；針對工業區服務中心、國營事業的空污、水污等污染管理，經濟部強調已責請工業局、中油採取多項作為。
針對水污，經濟部說明，工業局轄管工業區污水處理廠共計43座，因營運多年導致處理效能下降，已辦理功能改善工程，並針對區內廠商異常排放情形，執行不定期聯合稽查作業，並導入移動式自動連續監測系統，遏止廠商異常排放情形發生。
空污部分，經濟部表示中油持續加強設備元件自主檢測檢測頻率，並引進紅外線顯像儀輔助檢測，增進檢測效率，降低設備元件揮發性有機物洩漏風險。
經濟部指出，透過推動製程安全管理，落實依標準作業程序操作及設備定期檢修維護，已有效減少現場操作或設備故障等意外因素造成後續環境污染問題。（編輯：楊蘭軒）1110824
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