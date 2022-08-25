外資轉買台股終結連8賣 投信連45買

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股今天上漲130點收在15200點，三大法人同步買超，外資終結連8日賣超台股，投信則連續45日買超，累計今年買超規模超過新台幣2051億元。

法人分析，美元匯率強勢，匯兌因素使得外資在亞股站在賣方，在美元強勢下，預期外資在台股大幅買超機率不高，相較於投信積極加碼台股，形成「外冷內熱」的局面。

台股加權指數今天上漲130.85點，收在15200.04點，成交值相對萎縮至新台幣1690.87億元，加計盤後1702.95億元，續創2020年11月3日以來低量。

觀察三大法人動向，外資及陸資、投信、自營商今天同步買超，合計買超50.46億元，其中自營商買超15.66億元，投信買超20.98億元，外資及陸資買超13.82億元。

根據統計，外資今天轉買超台股，終結連8個交易日賣超，投信法人則是連續45個交易日買超台股，投信法人今年迄今，累計買超台股規模超過2051億元。

觀察外資今天買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，力積電、元晶、長榮成為前3大個股，但買超張數規模少、均未超過6000張，各為5873張、5686張、5094張。

外資今天賣超台積電僅355張，不過仍連續8個交易日累計賣超台積電近3.77萬張。

觀察外資動向，啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，今年迄今外資賣超台股規模超過新台幣兆元，比2020年和2021年加總還要多，主要是美元匯率強勢，匯兌因素使得外資在亞股站在賣方而持續匯出資金，在美元強勢下，預期外資在台股大幅買超機率不高，相較於投信積極加碼台股，形成「外冷內熱」的局面。

相較之下，投信持續加碼台股，本土法人分析，主要是台股上半年跌幅深，部分投信基金經理人已經換手，新接替的操盤者持續建立新部位；此外，政府委外部分投信代操，投信也不能做空，這也讓投信持續加碼台股，反映在中小型股近日表現強勢。（編輯：楊凱翔）1110825