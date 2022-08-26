福貞上半年受匯損拖累 下半年山東廠新產線加入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）製罐廠福貞-KY今天公告上半年合併營收新台幣38.71億元，年增12.78%，營業利益4702萬元，年減11.28%；受業外匯兌損失影響，上半年稅後淨損1.55億元，每股稅後虧損0.88元。

福貞控股（福貞-KY）新聞稿指出，上半年毛利率9.09%，較去年同期小幅減少0.22個百分點，主因原材料庫存成本偏高，以及產品銷售組合變動所致，但下半年山東廠新產線加入，毛利率可望回升，營運回穩。

福貞-KY說明，今年將新竹廠加入營運後，上半年產品組合結構約為三片式馬口鐵罐4成、二片式鋁罐5成，灌裝充填與罐蓋約占1成，其中二片式鋁罐占比維持最高，罐蓋則為今年新產品。

展望下半年，福貞-KY表示，審慎因應消費市場變化，因中國終端消費市場需求已明顯反彈，第3季底將啟動山東廠第2條鋁罐產線量產，有機會加速去化相對高價原物料庫存，且在產品組合轉佳下，毛利率表現可望回穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

福貞-KY解釋，上半年中國各廠區因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情致終端消費市場需求疲弱，加上部分城市封城，物流降載影響出貨，但受惠今年起新竹廠加入營運，仍推升上半年合併營收成長。

福貞-KY指出，上半年營業利益下滑，主因毛利率下滑，且受到人民幣對美元升值及台幣對美元貶值雙重影響，產生匯兌損失達1.46億元，導致上半年虧損。（編輯：楊蘭軒）1110826