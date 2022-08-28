更多編輯台推薦新聞：
50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

台積電技術論壇30日登場 聚焦2奈米先進製程

2022/8/28 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北28日電）晶圓代工龍頭廠台積電預計30日在新竹舉行台灣技術論壇，各界關注台積電最新技術進展，並聚焦台積電新興客戶成果；由於回歸實體活動，是否釋出更多2奈米先進製程資訊，高度受到關注。

台積電2022年技術論壇於6月於北美率先登場，首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程。預計30日在新竹舉行的台灣技術論壇，除總裁魏哲家將發表演講外，也安排主管說明先進製程及特殊製程進展。

北美論壇時魏哲家已率先對外揭示創新成果，展現台積技術領先以及支持客戶的承諾，並設置創新專區聚焦新興客戶的成果。

台積電於6月北美技術論壇中首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程技術，在相同功耗下，2奈米的速度較3奈米增快10%至15%；若在相同速度下，功耗降低25%至30%。

除了行動運算的基本版本，台積電2奈米製程技術平台也涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案。2奈米預計於2025年開始量產。（編輯：林淑媛）1110828

魏哲家
金控法說會旺季登場 關注獲利與經濟展望 傳評估在美國建第2座廠 台積電：不回應傳聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
金控法說會旺季登場 關注獲利與經濟展望