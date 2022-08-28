台積電技術論壇30日登場 聚焦2奈米先進製程

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）晶圓代工龍頭廠台積電預計30日在新竹舉行台灣技術論壇，各界關注台積電最新技術進展，並聚焦台積電新興客戶成果；由於回歸實體活動，是否釋出更多2奈米先進製程資訊，高度受到關注。

台積電2022年技術論壇於6月於北美率先登場，首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程。預計30日在新竹舉行的台灣技術論壇，除總裁魏哲家將發表演講外，也安排主管說明先進製程及特殊製程進展。

北美論壇時魏哲家已率先對外揭示創新成果，展現台積技術領先以及支持客戶的承諾，並設置創新專區聚焦新興客戶的成果。

台積電於6月北美技術論壇中首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程技術，在相同功耗下，2奈米的速度較3奈米增快10%至15%；若在相同速度下，功耗降低25%至30%。

除了行動運算的基本版本，台積電2奈米製程技術平台也涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案。2奈米預計於2025年開始量產。（編輯：林淑媛）1110828