台船承造關務署第3艘百噸級巡緝艇 估明年首季交付

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北29日電）台船公司為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第3艘「海格艇」今天在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，預計明年第1季交付給財政部關務署台中關。

台船今天透過新聞稿表示，海格艇是財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委託台船建造的4艘100噸級巡緝艇的第3艘，此案由台船針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，在2020年5月25日簽約，全案履約期限到2023年4月26日。

台船說明，海格艇設計結構為下鋼上鋁，而上部結構採用鋁金屬，主要是考量減輕船舶重量，兼顧結構強度，船舶全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台船指出，海格艇在蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，即每小時約55公里速度，人員可配置30名，主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙；另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。

台船表示，本案交船後有2年保固保養工作，將有效執行交船後相關保固或保養責任，台船已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。（編輯：張均懋）1110829