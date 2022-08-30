投資人逢低買進 亞股大多反彈收紅

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（中央社香港30日綜合外電報導）股市最近湧現賣壓潮後，投資人紛趁機逢低買進，亞洲股市今天大多收紅。但由於投資人考量到美國聯邦準備理事會（Fed）可能進一步升息和經濟可能衰退的前景，市場仍缺乏信心。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）26日警告，需要進一步收緊貨幣政策，以使通膨從40年來高點回落，美股當天應聲重挫，昨天再度收黑。

自從鮑爾發表談話以來，投資人對聯準會9月將連續第3次升息3碼的預期增加，這使得股市近期從6月低點反彈的漲勢受挫。

現在投資人日益擔心，聯準會把不惜一切代價對抗通膨視為優先要務，將對美國這個全球最大經濟體造成傷害。美國經濟已經連2季萎縮，陷入技術性衰退。

資產管理公司朱瑪財富（Zuma Wealth）投資長史帕斯（Terri Spath）告訴彭博電視台（Bloomberg Television）：「市場受到驚嚇，因為投資人擔心聯準會可能會造成硬著陸、會升息讓經濟陷入衰退，而這對經濟和企業獲利來說將是非常痛苦的。」

亞股昨天收跌後，今天表現稍微好轉，因為投資人在這波跌勢中撿便宜，但信心仍然不振。

東京、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷、雅加達和威靈頓股市都收漲。香港、上海和馬尼拉股市則收低。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110830