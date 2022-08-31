全球經濟放緩與通膨夾擊 7月製造業燈號續亮黃藍燈

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）全球通膨壓力嚴峻、主要國家經濟放緩兩大利空夾擊之下，景氣前景充滿不確定性，影響製造業廠商信心，台經院今天公布的7月製造業景氣燈號續亮代表「低迷」的黃藍燈。

台經院指出，台灣的製造業受惠於新興科技應用及數位轉型需求暢旺，進出口呈現雙位數成長，但主要國家經濟放緩，客戶購料因去化庫存而轉趨觀望，使得外銷訂單由正轉負，不僅影響需求面表現，也衝擊售價指標，廠商對景氣看法依然悲觀，更使得經營環境面指標疲弱。

此外，全球通膨壓力持續增溫，主要國家央行採取升息循環與緊縮貨幣政策抑制通膨，加重各國經濟下行壓力，將使廠商投資、購料意願轉趨保守；中國經濟因清零政策及房地產問題呈現低迷，也為全球供應鏈及需求添加更多不確定性。

綜合上述因素，整體製造業景氣信號值因而從6月的12.18分下滑至7月的11.88分，連續第5個月亮出黃藍燈。

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進一步觀察細部產業，電子零組件業方面，台經院指出，儘管國際品牌消費性電子新品推出前備貨效應顯現，出口與外銷訂單表現強勁且呈雙位數成長，但基期偏高、終端市場持續疲軟及客戶進行庫存調整效應下，7月電子零組件產業的景氣燈號續維持低迷黃藍燈。

展望未來，台經院認為，俄烏戰事持續，國際農工、能源價格維持高檔震盪整理，通膨壓力未能有效壓抑，都可能影響終端消費力；中國近來的南旱北澇現象，四川、安徽、浙江、江蘇等地皆面臨電力供應吃緊問題，雖然四川限電危機暫時解除，但氣候變遷下，這樣的情況可能不定期發生，成為工業生產的不確定性；這些因素均可能影響台灣下半年經濟情勢，未來仍須密切觀察。（編輯：翟思嘉）1110831