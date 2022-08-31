泰國台灣形象展開幕 BCG綠色政策受矚目

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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）2022年泰國台灣形象展今天開幕，是疫情後首度恢復海外實體展。經濟部國際貿易局副局長李冠志看好台泰兩地供應鏈關係日漸緊密且產業互補，例如泰國「生物、循環及綠色」（BCG）政策，就與台灣致力發展綠色經濟方向不謀而合。

貿協指出，今年的泰國台灣形象展，是自COVID-19疫情爆發後，首度恢復海外實體展，這次活動選擇在泰國曼谷的暹羅百麗宮（Siam Paragon）購物中心，實體、線上同步開跑。

李冠志致詞表示，台泰雙邊貿易在今年有長足進展，儘管2021年有疫情衝擊，台泰雙邊貿易總額仍達到129.8億美元，創新紀錄，更比2020年成長達32%，顯示台泰供應鏈關係日漸緊密，兩地很多產業能互捕。

李冠志說，台泰在全球電子產業，特別是半導體全球供應鏈上，彼此都扮演重要角色，且台泰同樣致力發展綠色經濟，例如BCG更是泰國國家重點發展政策之一，一如台灣推動「5+2產創」政策。

泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣（Sunh Arunrugstichai）致詞指出，台泰關係在疫情間發展更進一步，雙邊都有許多人到彼此國家居住或發展，盼藉此形象展促進台泰人民持續合作，在科技、產業一起發展，打造更為綠色、永續的社會。

貿協董事長黃志芳表示，泰國是世界最大的汽車製造中心之一，泰國也推動政策要升級製造設施，尤其是電動車生產，正是能與台灣可進一步合作的領域，盼藉此協助泰國達成2030年全球電動車生產占比30%的目標。

黃志芳會後受訪表示，泰國在東協地區中，具備位置、人口、國民所得、產業鏈與工業基礎相對完整等優勢，未來台灣、泰國可合作的面向，包括有電動車製造、泰國BCG政策兩種。

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貿協指出，今年泰國台灣形象展訂定智慧醫療、智慧製造、低碳經濟、內需消費與文化觀光5大主軸，並設立11個形象館，與電子資通訊與機電、農業及食品、機械與汽車零組件與生活風格4大產業區，吸引20家、189家台灣企業，分別透過實體或線上參展。

今天出席泰國台灣形象展開幕典禮台北場者，有李冠志、黃志芳、馬化欣，而台灣駐泰國經濟文化辦事處代表莊碩漢、泰國投資促進委員會副秘書長Narit Therdsteerasukdi，則透過視訊在曼谷同步參與。（編輯：翟思嘉）1110831