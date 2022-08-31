廣達攜手陽明交通大學 首創AIoT物聯網智慧平台

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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）由國科會補助陽明交通大學與廣達的前瞻技術產學合作計畫，創立AIoTtalk平台，是首創能將物聯網數據即時自動送到不同AI工具進行預測的智慧平台，可滿足智慧農業、智慧醫療與智慧校園等不同情境需求，創造產業契機。

國家科學及技術委員會自2020年起補助國立陽明交通大學與廣達電腦執行「前瞻技術產學合作計畫」，成立「廣達-陽明交大聯合AI研究中心」，並於今天發布成果。

國科會說明，這項計畫整合大數據分析、機器學習和高性能雲端運算，創立「AIoTtalk平台」提供可簡易便利操作的機器學習技巧，是目前世界首創能將物聯網數據即時（real-time）自動送到不同AI工具進行預測的智慧平台。

國科會指出，對於台灣農業所面臨的從業人口老化、土壤酸化、農藥殘留等問題，研究團隊透過「智慧生產」及「數位服務」兩大關鍵，以科技解決農業問題，研發完善的AgriTalk智慧農業系統。

國科會說，藉此除能提高農作生產效率與自動化產品溯源外，更可以系統感測器偵測土壤溫度、濕度、導電度、PH值、大氣壓力等數值，進行模型預測，因此在美國消費性電子大展CES獲全球數十個國家青睞，亞美尼亞總統更來電希望引進推動智慧農業。

不僅在智慧農業的應用，國科會說明，以AIoTtalk與5G技術支援所發展出的布袋戲人機互動平台PuppetTalk，可由智慧手套控制人偶，完整記錄手指關節的細微動作，達成現代舞者和傳統布袋戲偶對話，將傳統民俗技藝以科技重新詮釋及轉譯。

國科會強調，這項技術串聯科技、藝術、設計等不同學術領域的跨域合作，除展現科技跟藝術結合的嶄新可能外，也讓數位科技的應用與傳統民俗工藝交織出更多元的樣貌。

國科會說，以PuppetTalk串聯傳統文化與科技藝術的創作「手的延伸、掌的傳承」，更榮獲2022年度德國漢堡TANZAHOi國際藝術節展出，能使全世界了解台灣深富底蘊的人文藝術。（編輯：潘羿菁）1110831