推案量、房市轉弱 8月住展風向球指標分數跌

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（中央社記者賴言曦台北1日電）代表北台灣新建案市場趨勢的住展風向球8月分數為45.7分，對應燈號為象徵復甦安全的綠燈，然而分數較7月減少6.1分，主要是推案量與市況同步走低導致。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，今年民俗月房市受到多重利空影響，市況降至今年最低點，接下來928檔期一旦爆量，須特別注意買氣能否回升、新增供給能否順利消化，否則推案爆量反而容易釀成危機。

住展雜誌統計，因為民俗月緣故，8月預售屋推案量僅約新台幣700多億元，大台北地區8月預售屋單一案量逾15億元指標案分別位於台北市北投區、萬華區；新北市三重區、泰山區、林口區及淡水區。

桃竹地區8月預售屋但一案量逾15億元指標案分別位於桃園市桃園區、八德區；新竹縣竹北區等。另外，8月完工釋出的新成屋戶數僅約400戶，單一案量逾15億元以上指標案，僅有位於基隆市安樂區的1案。

市況方面，8月來客組數每週降至22組，比7月少6.3組；另8月住展風向球追蹤的指標建案每週平均成交組數約2.2組，比7月少0.4組。

另因建案銷售速度變慢，加上進入市場的重複推案增加，8月線上待售的住宅建案數量推升到1024個；雖然建案銷售速度明顯降速，但建商調漲價格的趨勢依然不變，8月北台灣建案平均議價率降至10.49%，比7月少0.27個百分點。

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住展發現，北台灣除了新竹縣市之外，其他縣市市況大多下滑，尤以購屋觀念較傳統的地方市況最淡，例如基隆市、宜蘭縣多數行政區建案單週來客組數多為個位數，只有大型指標案單週來客較多。

何世昌分析，目前新建案市場賣方最大優勢在於賣壓並不大，因此即使市況不佳，還可以漲價；但須注意線上待售住宅建案數是否會持續成長，假如數量越積越多、賣壓不斷增加，那未來需擔心賣壓可能成為壓垮房價的重要因子。（編輯：楊凱翔）1110901