油價平穩機制續運作 汽柴油下週估降1角

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中油持續啟動油價平穩雙機制，預估5日凌晨0時起，汽、柴油價格各調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派發言帶動美元走強，以及中國疫情反覆等因素，國際油價下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估5日凌晨0時起，汽、柴油價格各調降新台幣0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月1日7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶97.98美元，較上週97.97上漲0.01美元；新台幣兌美元匯率為30.458元，較上週30.196元貶值0.262元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.2元，柴油調漲5.6元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估9月5日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降0.1元。（編輯：楊蘭軒）1110902