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八貫8月營收創同期新高 持續優化產品組合

2022/9/5 10:04
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（中央社記者賴言曦台北5日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫公告8月營收為新台幣2.1億元，年增15.9%，累計前8月營收達16.7億元，年增31.2%，8月與累計前8月營收皆為歷史同期新高。

八貫今天透過新聞稿表示，8月的醫療與航太救生產品營收合計8800萬元，年增26.9%，合計占比超過4成，來到今年以來新高，在產品組合朝向高毛利組合前進，加上目前新台幣兌美元匯率貶破30.5元關卡，將推動下半年毛利率超越上半年表現。

展望全年，八貫表示，面對全球性通膨，高單價的消費性型態戶外產品需求維持平穩，目前第4季產能維持高檔，第4季營收可望優於去年同期，且醫療、防彈背心與航太救生的機能性布料等訂單需求明確，產品組合優化將有益公司毛利率表現。

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八貫表示，公司憑藉研發優勢，將持續多角化增加利基型產業布局，明年將優先進行產線與產能的規模升級，以期明年底17台智能型高週波機台陸續裝機，總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀。

高階人事方面，八貫說明，9月2日公告獨立董事邴兆齊因獲國內某大集團邀約，將負責海外市場業務，無法在台灣擔任八貫獨董而請辭，辭職生效日為2023年1月1日，公司獨董缺額將依法辦理，不影響八貫長期多元布局規劃。（編輯：楊凱翔）1110905

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