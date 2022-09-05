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沈榮津：生醫營業額去年破7千億 兆元產業指日可待

2022/9/5 11:27（9/5 11:41 更新）
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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）行政院副院長沈榮津今天表示，生醫產業營業額從2016年的新台幣400億元，成長到2021年破7000億元，成為兆元產業指日可待；國科會主委吳政忠則看好精準健康產業，將成為台灣下一座護國神山。

2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天開幕，這屆以「生醫愛智慧 健康零距離」為主題，上午邀請沈榮津開幕致詞，並由吳政忠、BTC委員翁啟惠、廣達集團創辦人林百里等演講座談。

沈榮津表示，行政院BTC近年累積國家生技研究園區開幕、通過「生技新藥產業發展條例」、制定「醫療器材管理法」等成果，去年7月創新板、戰略新板也開始上路，為生醫產業提供多元募資管道。

沈榮津說，總統蔡英文相當重視生醫產業，為政府「5+2產創」與「六大核心戰略產業」的關鍵項目，生醫產業營業額從2016年400億元，成長到2021年破7000億元，成為兆元產業指日可待。

吳政忠以「精準健康 韌性台灣」為議題一「生醫韌性家園願景與布局」開場演講，他表示台灣在過去6年經歷美中科技戰、疫情與環境變遷等挑戰與衝擊，使得BTC必須有不同思維，亦即要更有韌性。

吳政忠說，疫情衝擊，加速台灣生醫產業數位轉型腳步，台灣在數位科技、生醫產業在世界上都相當具競爭力，但要整合這兩塊不容易，也需要一些時間。

吳政忠認為，台灣ICT產業尤其是半導體在世界上可說走路有風，但光有半導體是不夠的，還要有其他產業，如生醫產業的精準健康產業，最有機會成為下一座護國神山的產業。

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吳政忠表示，面對美中科技大戰、環境變遷甚至疫情衝擊下，台灣科學園區產值不降反升，這顯示台灣韌性的重要性，不過他也預期疫情後為台灣產業的挑戰，可能會更大。

國科會科技辦公室組主任劉祖惠則以「生醫產業推動成果方向為題」進行演講，她提出精準健康三大主軸，分別是新興科技、數據寶藏、全齡健康，要滋養這三個主軸需要生態系以及政策推動架構。（編輯：潘羿菁）1110905

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