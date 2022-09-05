國發基金投資台積電獲利近兆 如太陽升起大放光明

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）國發基金執行秘書蘇來守今天表示，國發基金成立48年，若扣除台積電，總獲利約新台幣3300億元，加上台積電就超過1.3兆元，投資台積電如太陽升起大放光明。

蘇來守今天以太陽、星星與月亮比喻指出，很多人說國發基金獲利都靠台積電，即使扣除台積電，48年的總獲利仍有約3300億元，宛如太陽下山後依然「星月交輝」，並未辜負納稅人託付。

行政院國家發展基金管理會執行秘書蘇來守今天出席「2022行政院生技產業策略諮議委員會議」（BTC），並在「多元觀點洞悉精準健康新契機」的討論意見交流階段時，做出上述表示。

蘇來守說，國發基金在獲利家數、金額部分，歷年來做得算不錯。他譬喻，他常說沒有台積電，夜空依然是「星月交輝」，非常美麗，若有台積電，則如太陽升起大放光明，讓星月較不易被看到，但其實太陽下來後，國發基金投資獲利仍頗豐碩。

蘇來守表示，國發基金是政府基金，且因資金有限，又是來自納稅人的錢，所以照顧的產業較為多元，國發基金要扮演的是為產業點火、火車頭角色。

蘇來守說，2000年時，台灣當時要引進生技產業，國發基金直接全力投入，透過直接投資或投資生技創投基金等擴大量能，國發基金目前在創投基金的投資組合中，有超過一半是生技產業。

蘇來守話鋒一轉表示，國發基金因早期投資半導體產業，獲利頗豐，有媒體對國發基金投資個案失敗有所批評，他們會虛心檢討與改進，但投資一定有賺有賠，即便是股神巴菲特、軟銀孫正義，都無法保證所有投資都會獲利。

蘇來守強調，正因國發基金獲利豐碩，能承擔虧的能力遠超過公私各單位、基金，所以也可投資到早期風險高、投資期長的產業，將來國發基金會繼續善用以往獲利，加大此類產業的投資。（編輯：張均懋）1110905