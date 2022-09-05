分盤交易每5秒揭露模擬撮合成交價 26日上路

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（中央社記者潘智義台北5日電）台灣證券交易所今天表示，為提升分盤交易股票交易資訊透明度，使所有採「集合競價交易」期間交易資訊揭露一致，自26日起，延長撮合間隔時間的有價證券每5秒揭露一次模擬撮合成交價。

證交所新聞稿指出，分盤交易這類延長撮合間隔時間的有價證券，將比照現行一般有價證券揭露方式揭露交易資訊，每5秒揭露一次模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊。

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盤中零股交易部分，證交所說明，將每10秒揭露一次上述資訊，以利投資人參考，若遇價格劇烈波動時，採延緩開收盤與盤中價格穩定措施。

證交所解釋，目前延長撮合間隔時間的有價證券，如處置有價證券與變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式的有價證券，於延長撮合間隔時間並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊，為提升該等有價證券交易資訊透明度，自9月26日起，將比照現行一般有價證券揭露交易資訊。（編輯：張均懋）1110905