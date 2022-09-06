韓國浦項鋼鐵火災 中鋼：尚無法判斷對鋼市影響

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（中央社記者賴言曦台北6日電）韓國浦項鋼鐵工廠（POSCO）發生火災，宣布暫停包含高爐在內的生產設備運轉。中鋼認為，近期需求不振，各地不少鋼廠以減產因應，加上浦項鋼鐵尚未釋出災損報告，現在要討論對整體鋼市影響，「言之過早」。

據韓國中央日報報導，浦項鋼鐵旗下部分煉鋼廠今天上午發生火災，目前沒有發現人員傷亡，公司正在評估損壞情況，並暫停包含高爐在內的生產設備的運轉，直到軒嵐諾颱風離境。

中鋼執行副總經理黃建智接受中央社記者電訪時表示，浦項鋼鐵一條熱軋產線每天約有1至2萬噸產能，若停工一週，產能約減少7至10萬噸，但詳細狀況要看實際災損影響面積而定，且第3季各地不少鋼廠停工、歲修，加上浦項鋼鐵災損報告尚未出爐，要判斷對整體鋼市的影響程度，尚「言之過早」。

分析師向中央社指出，鋼市目前整體需求偏差，浦項鋼鐵因災害意外停產造成的供給缺口，研判為鋼價帶來的支撐力道有限，對整體鋼市影響不大。

分析師也指出，雖然鋼市第4季有需求反彈訊號，但由於各地指標鋼廠紛紛以減產來支撐當前鋼價，萬一鋼價反彈、買氣回籠，各地鋼廠再把產能利用率往上拉，恐怕又會對鋼價造成壓抑。（編輯：楊蘭軒）1110906