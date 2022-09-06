新台幣爆量走貶 收30.746元創近3年新低

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）熱錢持續撤出，亞幣匯率狂洩，新台幣也不能倖免，今天收盤收在30.746元，貶值3.6分，再創近3年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額爆出大量，達23.55億美元。

新台幣匯率早盤以30.69元開盤後，受到台股開高鼓舞，盤初一度走升，最高為30.665元，隨即受到熱錢出逃、亞幣競貶等因素夾殺，匯價急速下挫，接連摜破30.7、30.8元價位，盤中最低達30.85元。

外匯交易員表示，除了外資大舉匯出，進口商也進場敲進美元，出口商眼見台幣急貶，惜售心態濃厚，進場意願不大；美元賣盤相對空虛之下，新台幣貶勢加劇，只能靠老大（央行）防守，「今天看起來動作有比較大」。

央行進場調節之下，新台幣匯率觸及30.85元盤中低點後，便拉回整理。不過外匯交易員表示，央行看起來只是想要緩和貶值速度，沒有打算刻意守住特定價位，新台幣趨貶的大方向不變。

外匯交易員分析，熱錢持續匯出，人民幣、日圓又競相貶值、頻頻破底，新台幣只能跟著貶值，持續向31元整數大關靠攏。（編輯：張均懋）1110906