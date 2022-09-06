通膨時代車價再上漲？ 裕日車：向日產爭取不漲價

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）通膨時代來臨，車價是否會再上漲備受關注，裕日車表示，今年1月已調漲過價格，但原物料及匯率的壓力並未減緩，目前仍與日產持續討論爭取不漲價，也有可能調漲車價但增加配備的方式處理。

日系車品牌INFINITI總代理裕日車今天宣布，全新日系七人座休旅THE ALL-NEW INFINITI QX60正式上市，8月3日預售接單已破百張，超乎預期，9月開始陸續交車，年度販售目標300輛，部份車色已開始缺車。

裕日車總經理蔡文榮表示，僅管持續受晶片短缺與新台幣貶值，以及新車進口成本上漲影響，仍維持預售價格新台幣265萬元不變。

裕日車指出，QX60前100輛配額賣完，現在訂車預估年底才能交車，Q50訂車到交車期也大約在3至4個月時間。

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針對外界關心的車價是否隨著匯率及原物料壓力再上調，裕日車表示，今年1月已調漲過價格，但原物料及匯率的壓力並未減緩，目前仍與日產持續討論爭取不漲價，也有可能調漲車價但增加配備的方式。

裕日車7月營收在民俗月提前拉貨推動下，衝上24.91億元，月增69.02%，年增55.21%，創今年1月以來新高，不過8月在民俗月影響下可能下滑，但公司看好9月開始動能會逐漸攀升。（編輯：黃國倫）1110906