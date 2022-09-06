慧洋：中國將有原料回補需求 運價往上較有空間

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（中央社記者賴言曦台北6日電）慧洋-KY今天召開法說會，波羅的海乾散貨指數（BDI）續跌，但經營團隊認為，明年環保法規上路後將拉長未達標船舶週轉天數，且中國防疫措施告一段落後，對原物料將有回補需求，預估運價往上空間仍較大。

慧洋營運長趙子隆表示，散裝航運市況受到中國清零政策、爛尾樓等因素衝擊，導致煤炭、鐵礦砂等原物料進口速度放緩而影響運價，然而政策不會打壓糧食進口，這也讓運送農產品的中小型船舶運價有撐，而慧洋正好以中小型船舶為營運主力。

趙子隆提到，儘管近期BDI持續走跌，但最壞大概就是現行BDI再降10%，然而這不太可能發生，因為明年環保法規即將上路，現成船能源效率指數（EEIX）、碳濃度指數（CII）未達標的船舶都要拉長週轉天數，慧洋目前則是採使用低硫油因應。

趙子隆提到，以今年來看，如果中國防疫相關措施告一段落，對煤炭、鐵礦砂等原物料需求應將恢復，因此市況最差就是現在這樣，預估之後運價往上比往下有空間。

慧洋管理部經理李采蓁則指出，觀察今年全球新造船訂單，目前散裝船新訂單僅約160件，各船型數量與去年同期相較也有消減情況，而慧洋目前平均船齡7.6年，比全球平均船齡11年少。

慧洋日前公布，今年累計前8月自結每股稅前盈餘為11.75元，超越去年全年，獲利創歷史新高。慧洋今天股價收紅，終場上漲0.8元，收在55.1元，漲幅1.47%。（編輯：）1110906