全球10大IC設計廠第2季營收增32% 聯發科落居第5

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（中央社記者張建中新竹7日電）集邦科技統計，全球前10大IC設計廠第2季營收合計達395.6億美元，年增32%。其中，聯發科排名第5，較去年同期下滑一名。

集邦科技指出，高通（Qualcomm）在手機、射頻前端、車用與物聯網部門銷售同步成長帶動下，第2季營收達93.8億美元，穩居全球IC設計龍頭寶座，年增45%。

輝達（NVIDIA）受益繪圖處理器（GPU）在資料中心的擴大應用，彌補遊戲應用業務衰退影響，第2季營收70.9億美元，位居第2，年增21%。

超微（AMD）在Xilinx、Pensando加入，帶動嵌入式部門及資料中心部門業績成長，營收躍升至65.5億美元，超越博通（Broadcom）及聯發科，位居第3，年增70%。

博通第2季營收64.9億美元，位居第4，年增31%；聯發科營收52.9億美元，位居第5，年增18%。

集邦科技表示，下游庫存尚未有效去化，市場需求不佳，加上去年基期已高，IC設計廠今年下半年營收恐不易維持成長，此外，在新產品研發與產能規劃也將面臨考驗。（編輯：張均懋）1110907