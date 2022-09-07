更多編輯台推薦新聞：
南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦
生活

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯發科
新聞專題
聯發科2/192
首頁 / 產經

全球10大IC設計廠第2季營收增32% 聯發科落居第5

2022/9/7 15:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）集邦科技統計，全球前10大IC設計廠第2季營收合計達395.6億美元，年增32%。其中，聯發科排名第5，較去年同期下滑一名。

集邦科技指出，高通（Qualcomm）在手機、射頻前端、車用與物聯網部門銷售同步成長帶動下，第2季營收達93.8億美元，穩居全球IC設計龍頭寶座，年增45%。

輝達（NVIDIA）受益繪圖處理器（GPU）在資料中心的擴大應用，彌補遊戲應用業務衰退影響，第2季營收70.9億美元，位居第2，年增21%。

超微（AMD）在Xilinx、Pensando加入，帶動嵌入式部門及資料中心部門業績成長，營收躍升至65.5億美元，超越博通（Broadcom）及聯發科，位居第3，年增70%。

博通第2季營收64.9億美元，位居第4，年增31%；聯發科營收52.9億美元，位居第5，年增18%。

集邦科技表示，下游庫存尚未有效去化，市場需求不佳，加上去年基期已高，IC設計廠今年下半年營收恐不易維持成長，此外，在新產品研發與產能規劃也將面臨考驗。（編輯：張均懋）1110907

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
工研院開設智權人才培訓班 聯發科等大廠法務長助陣