光寶8月合併營收創3年同期新高 年增14%

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（中央社記者潘智義台北7日電）光寶科技今天公布8月全球合併營收新台幣154億元，在雲端資料中心、車用電子市場需求帶動下，8月營收月增4%、年增14%，創3年同期新高。

光寶新聞稿指出，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，累計今年1至8月合併營收新台幣1144億元，年增8%。

光寶說明，光電部門8月營收占整體19%；全球出貨量第一大的光耦合器受惠工控、高階電源與綠能等高端產品需求穩定，加上電動車充電裝置、車用發光二極體（LED）照明等汽車電子應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增5%。

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光寶指出，雲端及物聯網部門營收占整體營收的34%，續創今年新高。其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、人工智慧（AI）智慧居家設備電源產品在市場需求帶動下，雲端及物聯網部門整體營收年增逾兩成。

另外，資訊及消費性電子部門營收占比達47%；受惠高階電源供應器出貨比重提升與週邊產品組合持續優化，帶動資訊及消費性電子部門營收年增逾1成。（編輯：張均懋）1110907