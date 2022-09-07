中壽、安達壽及新壽等業者違規 金管會共開罰810萬

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會保險局今天一連串對銀行及保險業違規開出11張罰單，其中有4家業者挨罰鍰處分，中國人壽及安達人壽均挨罰新台幣240萬元，新光人壽因不動產投資等缺失挨罰300萬元，巨鼎保經挨罰30萬元。

新光金晚間代子公司新壽發布重訊說明，待收到主管機關裁罰書面文件後，將儘速依處分文內容辦理改善，裁罰案對公司營運沒有影響。

金管會對中壽辦理銀髮族專案金檢時，發現中壽業務員招攬投資型保單，沒有確實填寫業務員報告書的保費資金來源，且辦理投資型保單銷售過程，沒有提醒客戶高收債基金特性及投資風險，事涉銀髮族，金管會開罰中壽240萬元並予糾正。

金管會對安達人壽辦理一般金檢時，發現安達人壽投資型保單連結投資標的的轉換佣金設計，有要保人經由保經代通路業務員對同一保單多次傳真或郵寄投資標的異動申請書，頻繁辦理投資標的轉換。

金管會察覺，安達人壽支付保經代通路轉換佣金是新契約佣金或新契約及追加投資佣金總和的數倍，導致保經代通路業務員容易勸誘要保人頻繁辦理投資標的轉換，以獲取高額佣金，不利消費者權益保障。

對此，金管會開罰安達人壽240萬元並予糾正，針對安泰銀行、台新銀行及遠東銀行等保代通路，對高齡者投保投資型保單頻繁辦理投資標的轉換，沒有有效執行瞭解並評估要保人需求，金管會均限期1個月研議並強化投資標的轉換妥適性的檢核機制。

金管會對新壽辦理公司治理專案金檢，發現新壽不動產投資風險管理審議有缺失，包含以高出鑑價金額投標，沒有將未來恐面臨立即減損風險納入評估等，對此開罰新壽240萬元並予糾正；新壽在個資保護專案金檢被檢查出缺失，另遭金管會開罰60萬元並予糾正。

針對巨鼎保經將佣酬支付給非實際招攬人，且對業務員報告書保費來源應填寫而未填寫一事未落實審核，沒有落實執行確認消費者對保險商品適合度等缺失，金管會開罰30萬元。

遠見保經因沒有事先取得要保人書面同意，就將招攬要保文件轉報保險公司，遭金管會糾正；安統保經因業務員代要保人保管保險公司保戶園地帳號及密碼，遭金管會糾正。

另一名保險從業人員辦理保經業務，違反保險法及金保法，遭金管會予糾正處分。（編輯：潘羿菁）1110907