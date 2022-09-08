電子回穩傳產走揚 台股一度漲逾百點收復14500點

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（中央社記者張建中台北8日電）隨著美股強勁反彈，台股今天同步止跌回升，盤中一度上漲103.9點，來到14513.95點，收復14500點關卡。除電子股回穩，電纜、鋼鐵及汽車等傳統產業股普遍走揚，是帶動台股回升動力。

至10時57分，台股加權指數來到14476.02點，上漲65.97點，成交值新台幣936.38億元。

蘋果（Apple）在秋季發表會展示了iPhone 14、新一代AirPods Pro及3款Apple Watch等新品。蘋概三雄台積電、大立光及鴻海股價表現不同調。

台積電一度達475元，上漲2.5元，市值增加648億元，貢獻大盤約20點。鴻海達107元，上漲1元。大立光則是震盪走低，一度由紅翻黑，最低達1960元，下跌45元，表現相對疲弱。

傳產股方面，電纜、鋼鐵及汽車類股表現相對強勢，類股指數同步上揚逾1%。

航運股陽明7日在法說會上表示，近期國際運價持續下跌，為長約價帶來壓力，今天陽明股價一度達67.5元，下跌逾3%，萬海同步走跌，影響整體航運類股指數在平盤上下震盪，表現相對弱勢。（編輯：楊蘭軒）1110908