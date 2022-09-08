更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電8月營收衝至2181億元 續創新高

2022/9/8 13:53（9/8 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電8月營運表現亮麗，單月營收首度突破新台幣2000億元關卡，達2181.32億元，月增16.8%，再創新高。（中央社檔案照片）
台積電8月營運表現亮麗，單月營收首度突破新台幣2000億元關卡，達2181.32億元，月增16.8%，再創新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）在先進製程需求強勁及新台幣貶值下，晶圓代工廠台積電8月營運表現亮麗，單月營收首度突破新台幣2000億元關卡，達2181.32億元，月增16.8%，再創新高。

台積電自結8月營收2181.32億元，較7月再成長16.8%，更較去年同期增加58.7%；累計前8月營收1兆4301億元，較去年同期增加43.5%。

法人表示，儘管當前半導體產業景氣趨緩，市場雜音紛飛，不過，台積電客戶對於5奈米及7奈米先進製程需求強勁，加上新台幣匯率走貶，是推升台積電8月營收創高的主要動能。

台積電7月及8月營收合計達4048.95億元，法人預期，台積電第3季營運目標應可順利達成。台積電法說會日前，預估第3季營收可望達198億至206億美元，以中間值202億美元計算，將季增約11.2%。

研調機構IC Insights預期，因記憶體市況欠佳，處於「自由落體」狀態，三星（Samsung）第3季營收恐將滑落至182.9億美元，將較第2季減少19%；反觀台積電第3季營收可望攀高至202億美元，將一舉超越三星，首度登上全球半導體龍頭寶座。

台積電預期，2022年產能將維持緊繃現象，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%至36%間），長期年複合成長率將達15%至20%。（編輯：張良知）1110908

延伸閱讀
研調：台積電第3季可望超車三星 首登全球半導體龍頭iPhone 14鏡頭升級 光學股震盪蘋概股漲跌互見2021年台灣專利申請台積電稱王 半導體業最強勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股漲173點逼近14600點 週線跌幅收斂連3黑