避免台美利差擴大 台企銀估央行9月至少升息半碼

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（中央社記者張璦台北8日電）台灣企銀今天表示，受惠升息帶來的利差紅利，加上存放業務擴大，今年截至第2季淨收益新台幣129.3億元創近年新高；同時，台企銀認為，台灣央行可能為避免台美利差擴大，預估9月至少升息半碼。

台企銀今天舉行2022年第2季線上法說會公布營運概況；上半年度雖歷經全球通膨加劇、股債市大幅震盪等干擾，今年1至6月淨收益129.3億元，合併稅前淨利50.72億元，較去年同期成長76.54%，是近年最佳表現。

台企銀指出，受惠升息循環帶來的利差紅利，加上台企銀存放業務規模持續擴大，今年截至第2季利息淨收入達98.2億元、年成長12.69%，大幅挹注收益增長。同時，上半年手續費淨收益較去年同期成長超過4成、達21.15億元，其中保險手續費收入成長率更高達256.45%，成為推升第2季盈餘的主要動能。

台企銀預期，受惠升息趨勢，台、外幣利差有機會再擴大，下半年獲利成長動能可望延續。

法人關切台灣央行9月升息步伐，台企銀指出，主計總處發布的8月消費者物價指數（CPI）年增率回落至2.66%，但考慮美國聯準會（Fed）9月22日若再升息3碼（1碼是0.25個百分點），今年以來就升12碼，台灣3月、6月共升1.5碼，台灣央行可能為避免台美利差擴大，預估9月至少升息半碼。

針對房市、房貸業務，台企銀表示，隨央行啟動升息循環，政府信用管制政策效益也逐漸浮現，房市交易量有收縮、甚至放緩趨勢，同時金管會調高不動產貸款風險權數，在不動產放款上，台企銀將以承作風險權數較低的自住、首購房貸為推展重點，藉由這樣的業務定位挹注穩定、成本較低的長期收益。

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展望未來，台企銀表示，今年下半年重點策略仍著重深耕中小企業核心業務，衝刺核心放款規模業務、調整存放款結構，讓利差效益最大化，並整合銀行、創投、管顧、證券、基金、保險等內外部資源，以「類金控」模式提供客戶全方位金融體驗，提升客群黏著度。

海外業務部分，台企銀指出，受惠經濟逐步復甦，下半年重點策略將持續開發境外法人外幣授信業務，同時強化各項風險管控，以提升台企銀外幣放款獲利比重為目標。（編輯：張均懋）1110908