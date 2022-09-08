運價走跌 陽明8月營收350.9億元、月減4.52%

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（中央社記者潘智義台北8日電）因市場需求減弱，導致運價下跌，陽明海運今天公布，8月營收新台幣350.9億元，較7月減少16.6億元，減幅為4.52%，較去年同期增加23.03億元，增幅7.03%。

陽明海運發布新聞稿指出，雖然8月合併營收較7月減少，但與去年同期比較，因整體運費仍維持高檔，故合併營收較去年同期增加23.03億元，增幅7.03%。

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根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長4.3%，2022年需求成長0.9%；2023年預估供給成長為8.2%，2023年預估需求成長為2.7%，2023年供過於求缺口擴大。

依據上海航運交易所綜合指數（SCFI），截至2022年8月26日當週指數數據為3154，較7月下跌19%，跌幅擴大。西北歐線運價為每20呎貨櫃（TEU）4441美元，較7月下跌18%；地中海線運價為每TEU為5071美元，較7月下跌15%。美西線運價為每40呎貨櫃（FEU）為5134美元，較7月下跌23%；美東線為每FEU為8801美元，較7月下滑6%。（編輯：趙蔚蘭）1110908