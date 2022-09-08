精誠資訊8月營收年增0.61% 程曦成長逾16%

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（中央社記者吳家豪台北8日電）資訊服務商精誠資訊在金融、醫療業大型專案挹注下，今天公布8月合併營收約新台幣28.18億元，年增0.61%。數位轉型整合服務商程曦資訊8月合併營收8304.3萬元，年增16.09%，主要受惠於公部門專案訂單。

精誠累計今年前8個月合併營收約210.81億元，較去年同期成長8.07%。

精誠發布新聞稿表示，8月營收成長主要貢獻來自持續發揮跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列，並積極發展雲服務，包括軟體即服務（SaaS）訂閱服務、因雲服務而帶動的資安需求，皆對營收成長有正面貢獻。

精誠指出，併購台灣資服公司及其他轉投資的綜效也有展現，整體營收表現符合預期目標。

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程曦累計今年前8個月合併營收約6.75億元，年增40.92%，創歷年同期新高，主要因為數位客戶關係管理（DCRM）服務持續成長所帶動。

程曦表示，DCRM整體業務經濟規模逐步顯現，帶動經常性服務收入逐步成長，過去3年程曦數位客戶關係管理服務的年複合成長率超過10%，加上今年接獲多項防疫相關專案合約訂單，以目前在手合約來看，今年整體合併營收與獲利均可望再創佳績。（編輯：張均懋）1110908