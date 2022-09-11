中國鞍鋼、寶鋼10月開平盤 法人估中鋼有望跟進

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（中央社記者賴言曦台北11日電）中鋼下週即將開出10月盤價，業界皆期盼能釋出正向訊號。由於近期中國大陸鞍鋼、寶鋼10月皆開出平盤價，法人預估，中鋼10月也有機會開出平盤。

隨著時序即將進入第4季旺季，加上韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵近期因為軒嵐諾颱風侵襲，設備因淹水受損；中國鞍鋼、寶鋼10月盤價開出平盤，市場傳出，兩大鋼廠取消給予部分客戶的優惠，形同變相漲價，中鋼接受中央社記者電訪時分析，相關消息對10月份鋼市行情有正向影響。

尤其針對浦項鋼廠災損方面，中鋼指出，浦項鋼廠部分設備因淹水受損，修復需要時間，儘管高爐可正常運作，但要製成產品需要將其他廠區配合加工，對時間、成本形成不便，加上災損期間每天營業損失不低；因此鋼廠很難有再降價的意願，為整體供給面帶來正向的支撐訊號。

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國內下游鋼廠業者告訴中央社，近期已逐漸觀察到第4季鋼市回穩的氣氛，雖然因中國疫情清零政策等因素影響，導致買盤偏保守，但下游庫存也已臨近需要回補的水位，推升近期買氣。

法人認為，第4季鋼市回溫訊號陸續釋出，雖然要慎防各地鋼廠重新拉高產能利用率，導致鋼價又遭到壓抑的可能性，但綜合浦項鋼廠災損、中國指標鋼廠開出10月平盤價等資訊，預估中鋼10月盤價有望開出平盤，為鋼市落底帶來正面訊號。（編輯：蘇志宗）1110911