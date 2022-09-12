威剛啟動員工持股信託 補助提存同額獎勵金買股

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（中央社記者張建中新北12日電）記憶體模組廠威剛今天宣布，9月起啟動員工持股信託計畫；每月補助員工提存同額獎勵金投資自家公司股票。

威剛董事長陳立白表示，人才一直是威剛永續發展的最寶貴資產，為了創造勞資雙方互利互惠的營運成果，公司成立21年來年年加薪，並持續改善工作環境及員工福利。

陳立白說，這次施行員工持股信託方案，除了協助員工養成儲蓄理財的習慣，也有效連結企業績效與員工利益，讓員工退休可繼續享有工作成效及時間複利累積的優渥回饋，打造一家名符其實的ESG永續企業。

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威剛指出，員工持股信託採員工自主申請加入制，在不造成員工經濟壓力的前提下，威剛依照不同職級擬定每月相對應的提存金額，約占個人薪資的3%至7%，符合參與資格的員工每月除了約定自薪資提撥固定金額提存金，也享有公司提撥同額獎勵金至個人信託帳戶供員工每月定期投資威剛股票。

為確保持股信託財產的獨立安全性，並方便員工可隨時掌握持股信託資產動態，威剛表示，員工持股信託方案委由第一銀行擔任受託管理銀行。參與持股信託的威剛員工可藉由第一銀行開發的「員工福利信託平台」系統，隨時掌握個人持股信託的資產現況，可以毫無後顧之憂地為將來打拼。（編輯：郭無患）1110912