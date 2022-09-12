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富采平均調薪8%起跳 留才攬才鼓勵員工持股信託

2022/9/12 12:49
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（中央社記者潘智義台北12日電）富采投控今天表示，今年進行結構性調薪與績效調薪，集團員工平均調薪幅度達8至15%；若員工持有富采股票信託，公司也會提撥相同股數給員工，若夫妻都在富采任職可請領兩份育兒補助。

富采發布新聞稿指出，考量持續吸引優秀人才加入富采投控及所屬子公司晶元光電、隆達電子、晶成電子，也大幅調高大學新鮮人的敘薪標準，大學畢業生平均起薪調幅達16至20%。富采年初的調薪不只對留才有顯著的成效，同時在招募方面也吸引更多優秀新人加入。

甫於2021年成立的富采控股以成為「全球最佳化合物半導體投資平台」為目標，自成立以來即積極整合集團人才資源與政策，從招募、員工薪酬與福利、員工訓練等方向著手，希望能夠提供集團員工更好的資源。

除此之外，為擴大徵才與留才效益，富采於2022年陸續進行結構調薪、員工持股信託、育兒補助等薪酬福利措施。

富采更加重力道培育未來人才，捐贈上億設備予大專院校，建立校園產業培訓平台，也祭出單一學生最高可領新台幣96萬元的高額獎助學金。期望透過多項人才政策與福利的優化，在高競爭的人才市場中，不只能夠留住過去與公司共同努力的員工，更能為公司注入更多優秀人才。

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為實現永續經營目標以及提升員工向心力，富采自7月起針對集團全體員工提供員工持股信託，讓員工變成公司股東，共享公司經營的績效成果，同時也鼓勵同仁儲蓄及照顧退休後的生活，讓持股信託為自己及公司加值，共創雙贏。參與持股的員工根據不同職等決定自行提撥金額，公司也將100%相對提撥，並保有自行運用彈性。

育兒補助方面，富采強調，鼓勵同仁工作與生活平衡，為減輕員工養育小孩的經濟負擔以及對員工育兒的支持，於2022年8月實施育兒補助福利措施；針對2至6歲子女並就讀政府立案幼兒園或托嬰中心，提供一年2次的津貼補助；且不限子女人數、男女雙方皆在公司任職者皆可個別申請。（編輯：楊凱翔）1110912

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