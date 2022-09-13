環球晶：德州廠擬11月底動工 美國客戶是重要考量

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（中央社記者張建中台北13日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，美國德州新廠預計11月底動工。她並說，政府補貼相當重要，不過，並不是唯一的考量因素，美國客戶也相當重要。

徐秀蘭今天出席國際半導體展展前記者會，她在會前受訪時針對赴美國德州設廠的主要考量表示，會決定在德州設廠主要是經過總體成本評估，美國客戶也是重要考量。

針對韓國媒體日前報導，環球晶原本計劃在韓國新建矽晶圓廠，結果美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）一通電話，讓環球晶轉往美國建新廠。

徐秀蘭說，她確實於6月、7月與雷蒙多通過電話，不過，並不是因為一通電話就讓新廠計畫改變。她強調，環球晶新廠地點並不是僅韓國與美國兩個國家，還有其他國家選項。

徐秀蘭表示，與雷蒙多通話中，主要是確認美國政府晶片法案的態度，及環球晶並不會遭到不對等的對待。此外，環球晶團隊也與美國政府官員多次溝通。

她說，環球晶德州新廠將於11月底動工，此外，環球晶的韓國廠也將持續擴產。

至於當前市況，徐秀蘭表示，部分手機客戶需求受到供應鏈去化庫存影響，不過，仍有工業等客戶需求依然強勁。（編輯：林興盟）1110913