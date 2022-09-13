盤中零股交易撮合時間縮短至1分鐘 12/19起實施

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證交所日前宣布，今年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間由現行3分鐘縮短至1分鐘，可望提高盤中零股交易便利性。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北13日電）證交所日前宣布，自今年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間由現行3分鐘縮短至1分鐘，可望提高盤中零股交易便利性。金管會提醒，投資人應審慎評估交易成本及自身財力，注意投資風險。

證券市場2020年10月26日開始實施盤中零股交易制度，透過降低投資者門檻，增加投資人在盤中交易時段買賣零股管道，便利小資族群進行投資。

為增進盤中零股交易市場成交機會及效率，證交所8月15日宣布證券市場於今年12月19日起縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，期望提升盤中零股市場流動性並優化零股交易市場。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，為提高盤中零股交易便利性，金管會已督導證交所及櫃買中心公告修訂零股交易辦法，縮短盤中零股撮合間隔時間，並加強對券商及投資人宣導，以達到普惠金融目的。

不過，張子敏提醒，投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。

金管會今天公布統計，今年截至7月止，證券新開戶數68萬戶，其中30歲以下族群占43.8%、31歲至40歲族群占23.9%。

自盤中零股新制上線實施至今年7月底止，上市盤中零股日均值為新台幣18.76億元、占比0.56%，相較上線前（2020年前9月）盤後零股日均值2.23億元、占比0.12%，已有顯著提升。（編輯：潘羿菁）1110913