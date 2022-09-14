更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

助偏鄉孩子找工作 張淑芬將感動分享張忠謀

2022/9/14 16:09（9/14 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022國際半導體展14日在台北南港展覽館登場，台積電慈善基金會董事長張淑芬（後）下午出席「展望新世代人才培育論壇」活動並致詞。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日
2022國際半導體展14日在台北南港展覽館登場，台積電慈善基金會董事長張淑芬（後）下午出席「展望新世代人才培育論壇」活動並致詞。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北14日電）台積電慈善基金會推動全國高職技術人才就業計畫，基金會董事長張淑芬表示，主要目標就是希望偏鄉孩子能有一技之長。她說，對於偏鄉孩子找到工作的感觸很感動，也將這份感動分享與台積電創辦人張忠謀。

台積電慈善基金會與國際半導體產業協會（SEMI）、104人力銀行合作，共同發起全國高職技術人才就業計畫，結合產業力量、啟動用才新思維，推動台灣人才發展的永續展望。

張淑芬今天出席國際半導體展「展望新世代人才培育論壇」，她在受訪時說，台積電不但缺高級人才，什麼樣的人才都需要。

她表示，原先的想法是希望協助台東、花蓮等偏鄉的孩子能有一技之長，後來擴大與SEMI合作，彙總協會10多家會員廠商需要的職缺，希望協助更多偏鄉孩子學得修電腦、修冷氣等技術，一畢業就能找到工作。

張淑芬說，目前已協助5、6名孩子上班，合作訓練的技職學校有10多家。台積電慈善基金會努力的目標是希望讓偏鄉孩子知道人生的方向，習得技術幫助自己、社會，不要成為社會、家庭的負擔。

張淑芬表示，當偏鄉孩子找到工作時的感觸，令她很感動，她也將這份感動分享予張忠謀。張淑芬透露，為保護張忠謀，她已很久沒有接受訪問，原本今天受邀錄影致詞，但因錄影沒有感情，決定還是出席活動。

針對台灣半導體人才問題，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣半導體產業如果是發展堅強且具國際知名度的企業，自然就會吸引全世界一流人才來為台灣效力。

他說，目前全世界各國都希望跟台灣合作，顯見台灣半導體產業實力堅強，有信心台灣人才會繼續留在台灣。（編輯：張良知）1110914

台積電慈善基金會董事長張淑芬（前右2）14日出席2022國際半導體展「展望新世代人才培育論壇–技職人才培育講座」，與SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸（前左2）等人合影。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日
台積電慈善基金會董事長張淑芬（前右2）14日出席2022國際半導體展「展望新世代人才培育論壇–技職人才培育講座」，與SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸（前左2）等人合影。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日
張淑芬
SEMI攜手台積電慈善基金會 推高職技術人才就業 大自然為起點 台灣當代藝術展雙橡園登場
張忠謀
三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功 地緣政治緊張升高 半導體業者：國家需要大戰略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電早盤股價重挫17元 市值縮水4408億元