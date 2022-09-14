助偏鄉孩子找工作 張淑芬將感動分享張忠謀

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2022國際半導體展14日在台北南港展覽館登場，台積電慈善基金會董事長張淑芬（後）下午出席「展望新世代人才培育論壇」活動並致詞。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日

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（中央社記者張建中台北14日電）台積電慈善基金會推動全國高職技術人才就業計畫，基金會董事長張淑芬表示，主要目標就是希望偏鄉孩子能有一技之長。她說，對於偏鄉孩子找到工作的感觸很感動，也將這份感動分享與台積電創辦人張忠謀。

台積電慈善基金會與國際半導體產業協會（SEMI）、104人力銀行合作，共同發起全國高職技術人才就業計畫，結合產業力量、啟動用才新思維，推動台灣人才發展的永續展望。

張淑芬今天出席國際半導體展「展望新世代人才培育論壇」，她在受訪時說，台積電不但缺高級人才，什麼樣的人才都需要。

她表示，原先的想法是希望協助台東、花蓮等偏鄉的孩子能有一技之長，後來擴大與SEMI合作，彙總協會10多家會員廠商需要的職缺，希望協助更多偏鄉孩子學得修電腦、修冷氣等技術，一畢業就能找到工作。

張淑芬說，目前已協助5、6名孩子上班，合作訓練的技職學校有10多家。台積電慈善基金會努力的目標是希望讓偏鄉孩子知道人生的方向，習得技術幫助自己、社會，不要成為社會、家庭的負擔。

張淑芬表示，當偏鄉孩子找到工作時的感觸，令她很感動，她也將這份感動分享予張忠謀。張淑芬透露，為保護張忠謀，她已很久沒有接受訪問，原本今天受邀錄影致詞，但因錄影沒有感情，決定還是出席活動。

針對台灣半導體人才問題，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣半導體產業如果是發展堅強且具國際知名度的企業，自然就會吸引全世界一流人才來為台灣效力。

他說，目前全世界各國都希望跟台灣合作，顯見台灣半導體產業實力堅強，有信心台灣人才會繼續留在台灣。（編輯：張良知）1110914