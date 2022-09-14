萬海謝福隆：近洋線第4季迎旺季 估貨量將上升

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（中央社記者賴言曦台北14日電）萬海航運今天舉辦線上法人說明會，雖然萬海以近洋線為主力，但近年也積極耕耘美國線，總經理謝福隆指出，第4季近洋線旺季即將到來，預估貨量會上升；長程線則要觀察運價下跌後，通路商會不會開始回補庫存。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走跌，市場傳出有客戶向船公司要求再議長約價，謝福隆坦言，目前的確有長約客戶要求重新調整價格，萬海則會審視市況，給予短期彈性調整。

不過謝福隆也提到，第3季本來就是近洋線淡季，運價修正是正常現象，且8月運價雖大幅修正，但近洋線貨物裝載量還是在9成上下，船期延誤的情況也還存在，市場盛傳的空白航班，則是因為船期延誤而導致的情況。

謝福隆指出，今年上半年全球貨櫃輪運價大跌，主因是中國封控措施及高通膨影響需求，但運費跌到一定程度將使航線營運承壓，規模較小的船舶會開始退出北美市場。

他也提到，運價變化要觀察需求端庫存去化情況，以及運價下跌後，會不會出現通路商開始回補庫存等動作，不過整體而言，運價仍高於COVID-19疫情爆發前的水準，尤其接下來第4季是近洋線旺季，預估農曆節前的貨量會比一般時期多跟早。

另外，謝福隆指出，據海運研究機構Alphaliner預估，2023年運力供給將增加8.2%，但需求面僅上升2.7%，不過明年國際海事組織（IMO）要求航商按碳強度指標（CII）實施減碳，不符合規範的老舊船舶將降速因應，據估市面上超過20年的老舊船舶約占整體比重10%，可抵銷新增運力。

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新造船部分，萬海計劃購入的18艘逾1.3萬TEU（20呎櫃）大型船舶，預計分別在今年交付2艘、2023年10艘及2024年6艘。謝福隆指出，1.3萬TEU大型船舶會先以北美線為主，並陸續安排在南美西、中東等合適航線，舊船則會適時汰舊換新。

謝福隆指出，雖然近期美西線運價震盪走跌，但萬海對美西線是長期營運策略，不會因為市場短期波動就影響對客戶的承諾，另外，目前也沒有加入3大航商聯盟的契機，但不排除尋求合作，增加服務據點。（編輯：趙蔚蘭）1110914