台美所得稅協定若成功簽署 專家提2大好處1提醒

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（中央社記者張璦台北14日電）台美簽署所得稅協定的可能性再度浮上台面，資誠表示，若協定最終能夠簽成，對於個人稅務而言有2大好處以及1個提醒事項，其中，台籍人士投資美企獲配股利時，目前匯回台灣前需負擔30%的股利扣繳稅率，可望減半。

總統蔡英文8月中旬接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪團，以及9月初接見美國聯邦眾議院軍事委員會訪問團時，都提及台灣希望能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為台美雙方的相互投資創造更多利基。

資誠稅務諮詢顧問公司指出，目前台企赴美投資美國子公司，獲利除了需要先繳納美國企業所得稅21%，稅後盈餘匯回台灣前還需要再負擔30%的美國股利扣繳，儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，但整體實質稅率仍高達44.7%。

資誠稅務諮詢顧問股份有限公司執行董事蘇宥人表示，若台美成功簽署租稅協定，第一個好處為低扣繳稅負待遇。

當台籍個人投資美國時，可享有一定的上限扣繳稅率優惠；舉例來說，目前台籍人士投資美國公司並獲配股利時，美國將依當地股利扣繳稅率30%扣繳稅款，但如若租稅協定生效，美國公司於給付台籍個人股利時，將依租稅協定的上限稅率預先扣繳稅款，通常最高為15%，為現行扣繳稅率的一半。

蘇宥人指出，第二個好處是跨國稅務爭議可望解決；對於同時符合台灣、美國稅務居民身分者，或是同時會在台美取得收入的人士，在雙方簽訂租稅協定後，當遇上可能會被雙重課稅的情況時，可透過「相互協議」的方式解決兩地間租稅爭議案件。

此外，蘇宥人提醒，租稅協定簽署後，將更進一步增加雙方稅務資訊的透明度。

美國的租稅協定通常包含雙方可以「例行性」和「隨機」進行稅務資訊交換的條文，居住於台灣的美籍人士應已習慣美國稅局能透過「肥咖條款」（FATCA，外國帳戶稅收遵從法），取得他們在台灣的銀行帳戶等資訊。

然而，在有租稅協定的情況下，這一資訊交換將由「單邊」變成「雙邊」，台灣的稅務機關也能向美國要求提供台灣居住者在美國的所得和財產資訊。

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同時，美國拜登政府於今年3月公布的「2023年度財政綠皮書」中，已提案要求美國金融機構需申報非美國人在美國的金融帳戶餘額、收入來源等資訊，此提案未來若真正落實，非美國人在美國的金融帳戶資訊也將交換至台灣稅局，以實現互惠的稅務資訊交換原則。

資誠稅務諮詢顧問股份有限公司執行董事鄭策允進一步說明，在雙邊實現更加透明的資訊交換條件下，除了具有台美雙重國籍身分的人士外，已有或計劃投資美國的台籍個人，也需謹慎檢視自身在台灣的稅務申報是否合規，注意妥善管理個人所得稅及遺贈稅。（編輯：黃國倫）1110914