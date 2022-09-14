基層行員做起 李嘉祥接掌一銀總經理提6大經營方向

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（中央社記者張璦台北14日電）第一金控今天公告，金管會核准一銀總經理李嘉祥人事案；李嘉祥確定到任，展望未來經營方針，他提出強化法令遵循與落實ESG（經濟、環境、公司治理）永續經營等6大方向前進。

第一銀行前總經理鄭美玲8月底屆齡退休，第一金8月底公告，將由美國第一銀行總經理李嘉祥接任，第一金今天表示，已收到金管會核准函。

第一銀行董事長邱月琴今天透過新聞稿表示，李嘉祥的銀行歷練豐富，尤其長年深耕國際金融領域，相信以他的國際市場專業及敏銳度，必能以國際化的前瞻眼光、創新的經營策略，帶領員工開拓新市場、新客群及新模式，積極擴大第一銀行營運規模，開展新機。

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從一銀基層行員做起的李嘉祥，歷任多倫多分行、紐約分行經理，以及總行副總經理、美國第一銀行董事總經理，還曾擔任過第一金控策略長兼發言人、中華民國銀行公會國際金融委員會主任委員等要職。

對於接任一銀總經理，李嘉祥感謝銀行長年的栽培，並提出未來將朝向強化法令遵循、協助經濟和產業發展、發揮整體戰力以提升競爭優勢、深耕海外布局、掌握Fintech（金融科技）趨勢與脈動、落實ESG（經濟、環境、公司治理）永續經營等6大方向來努力。（編輯：潘羿菁）1110914