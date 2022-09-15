台股盤中站回10日線 中小型股延續漲勢

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（中央社記者韓婷婷15日電）美股止跌，亞股跟著鬆了一口氣，中小型股延續昨天的氣勢，成為今天維繫台股人氣的要角，指數也在早盤開低後隨即翻紅，站上10日線14689點。

截至11時，加權股價指數上漲68.12點，為14726.43點，成交值新台幣991.5億元，光電、被動元件、電子零組件等中小型電子股表現活潑，航運股也為了即將在19日恢復交易的長榮預作暖身，加上生技股依舊吸引資金進駐，都讓台股人氣略有增溫的跡象。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美元指數高檔徘徊，新台幣匯率相對弱勢，不利外資資金進入台股，本土資金則有投信今年以來大舉買超、政府基金也站在買方，內外資金拉扯激烈，反觀散戶信心薄弱，消息面多空雜陳，近期市場震盪難免。簡伯儀建議選股不選市，個股表現為主，生技族群近來明顯獲得市場資金青睞。

法人表示，美國8月生產者物價指數下滑，美股稍有止跌，不過，通膨居高不下，市場已接受9月美國即將升息3碼（0.75個百分點）的預期，甚至醞釀擬升息4碼（1個百分點）以強力抑制通膨的聲浪，由於鷹派升息影響資本市場流動性，加上美國參議院表決通過台灣政策法，在通膨及地緣政治風險干擾下，對台股後市宜持審慎態度。（編輯：楊凱翔）1110915