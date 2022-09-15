台股指數小彈11.73點 14700點得而復失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷15日電）台股今天雖隨著美股止跌出現反彈走勢，但由於今天除息的台積電填息力道不如預期，原本強勢的中小型股在午盤後出現獲利了結賣壓，14700點整數關卡得而復失，指數上攻無力。

加權股價指數終場上漲11.73點、為14670.04點、成交值新台幣1789.47億元，金融、傳產成為強勢指標，航運股為長榮19日出關行情預熱，貨櫃、散裝同步走揚，塑化、紡織、橡膠表現也相對突出，反觀昨天抗跌的生技股在合一，出關後反倒出現多殺多走勢，拖累生技股指標藥華藥、北極星-KY也回落至平盤之下。

分析師表示，受到半導體景氣不明、科技業庫存去化壓力等產業面影響，今天台積電早盤一度呈現貼息，影響市場信心，加上近期交投熱絡的生技股，在指標股合一恢復正常交易後反倒出現下殺走勢，更讓短線投資人心存忌憚，在量能持續萎縮下，對多頭克服上檔重重壓力純屬不易。

台股盤中指數一度漲逾90點，但尾盤走勢遇壓，台積電填息後翻黑收476.5元，大盤指數隨後漲幅收斂，終場小漲11.73點。

法人表示，雖然技術面趨於弱勢，但今年以來賣超台股超過1兆元的外資，賣股力道有逐漸減緩的態勢，加上今年以來融資減幅已超過大盤跌幅，籌碼面浮額減輕不少，若美國9月升息幅度未超過3碼（0.75個百分點），符合市場預期下，這波國際股市的修正可望暫告一段落。（編輯：楊凱翔）1110915