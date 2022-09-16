台企銀簽署赤道原則 融資將審慎考量ESG
2022/9/16 12:01
（中央社記者謝方娪台北16日電）台灣中小企業銀行今天正式簽署加入赤道原則協會，成為全球赤道原則會員銀行之一；台企銀表示，未來將依赤道原則，審慎檢視融資專案對環境及社會影響，降低授信潛在風險。
面對2050淨零轉型目標，ESG（環境、社會、公司治理）備受重視，財政部先前表示，今年底前公股行庫將全數完成簽署赤道原則，剩一家公股行庫預計9月完成簽署、其餘均已完成；如今台企銀簽署赤道原則，意味公股行庫已全數達成目標。
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台企銀今天宣布正式簽署加入赤道原則協會，成為全球赤道原則會員銀行之一，台企銀未來除了持續強化中小企業放款核心業務，將依循赤道原則，審慎檢視融資專案對環境及社會的影響，降低授信潛在風險，與企業夥伴一同落實ESG精神，承擔永續金融責任。
台企銀表示，在尚未簽署赤道原則前，台企銀已將企業授信戶對環境保護及社會責任履行等因素納入授信融資評估重點，台企銀正式簽署成為赤道原則會員後，將實踐赤道原則，對企業授信案件的環境及社會風險進行評估，並執行貸後定期監測與控管，從源頭控管資金用途，避免融資專案對環境與社會產生重大風險。（編輯：翟思嘉）1110916
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