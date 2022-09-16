外資賣超逾174億 布局力積電、航空雙雄
2022/9/16 18:25
（中央社記者江明晏台北16日電）台股今天終場指數下跌108.28點，收14561.76點，三大法人合計賣超191.82億元；其中外資及陸資賣超174.14億元，調節金融股、面板族群，買超力積電、航空雙雄、原物料等股。
台股今天開低走低，盤中指數一度下探14521.65點，下跌約148點，尾盤因富時指數調整成交爆量、台積電等股票跌勢收斂，終場指數下跌108.28點，收14561.76點，跌幅0.74%，守住14500點整數關卡，成交金額來到新台幣2312.3億元。
三大法人合計賣超191.82億元，其中自營商賣超48.16億元，投信買超30.48億元，外資及陸資賣超174.14億元。
根據外資賣超前10名個股，第一名為永豐金，賣超逾9萬張，其次依序為群創、聯電、台泥、台新金、華新、元大滬深300正2、中信金、國泰永續高股息、陽明，顯示金融股、面板、晶圓代工等為外資調節重點。
而觀察外資買超排行，第一名為力積電，買超逾1.5萬張，其次依序為華航、正新、長榮航、緯創、榮運、飛宏、華南金、台企銀、中鴻。顯示航空雙雄、原物料股、航運股，部分電子、金融股等受到外資青睞。（編輯：蘇志宗）1110916
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