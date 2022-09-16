光寶中和數位大樓開工動土 拚2025年完工

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）光寶科技今舉行中和數位大樓開工動土典禮，透過都更重建，將擴大光電半導體、雲端和資料中心等相關領域研發，預計於2025年完工，預計可提供新北市2000個優質工作機會、創造1800億的產值。

今天動土典禮由光寶科技董事長宋明峰、光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源、光寶科技總經理邱森彬、新北市副市長陳純敬、千瑞營造董事長黃志桐與蕭家福建築師共同持鏟動土，啟動開工動土儀式。

宋明峰表示，光寶科技從中和發跡，在此奠定了全球版圖的基礎。建一路辦公處是光寶的起家厝，更是眾多光寶同仁紮根、成長的地方。光寶科技走過47個年頭，歷經科技業更迭與典範移轉，始終以務實歷練、深厚實力，於全球電子產業鏈扮演關鍵樞紐。

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宋明峰指出，光寶不斷面對變局、勇於挑戰的歷程，也象徵了台灣產業充滿彈性與韌性的不屈個性。期盼藉由中和起家厝的都更，除了提供嶄新的辦公環境外，並打造先進的全球研發中心，積極發展高附加價值關鍵技術與產品，再次帶動台灣創新與整體產業競爭力向上提升。

宋明峰表示，光寶科技近年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等高端領域，協助全球客戶發展光電節能與智慧科技的創新及應用。新大樓預計於2025年完工，以兼具科技與環保的智慧建築、綠建築標準打造，面積將增加近萬坪的空間，可容納員工數將增加50%，預計可提供新北市2000個優質工作機會、創造1800億的產值。（編輯：趙蔚蘭）1110916