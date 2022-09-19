電子航運走弱櫃買下殺 台股盤中跌逾百點失守14500點
2022/9/19 10:57（9/19 11:05 更新）
電子航運走弱、櫃買OTC指數下殺，台股加權指數19日盤中下跌超過百點，失守14500整數關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）電子航運走弱、櫃買OTC指數下殺，台股加權指數盤中下跌超過百點，失守14500整數關卡。法人表示，本週上半台股走勢料量縮震盪觀望，今天可能再創今年新低量。
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台灣時間22日凌晨公布利率決策會議升息結果，美股主要指數16日多下挫。台股今天早盤震盪翻黑，盤中指數回落14500點整數關卡以下，主要電子權值股漲跌互見，金融翻黑，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中下殺跌幅逾1%。
到10時50分左右，台股加權指數來到14449.02點，下挫112.74點，跌幅0.77%，成交值相對萎縮來到新台幣827.42億元。電子股盤中下跌0.64%，金融股小跌0.29%，航運股跌逾3%。
主要電子權值股台積電、鴻海盤中翻黑；聯發科、台達電走堅。聯電在平盤下整理，面板雙虎友達、群創偏弱。
航運股長榮減資後新股今天重新恢復掛牌交易，參考價新台幣187元，盤中跌幅一度逾4%，牽動航運股盤中下跌超過3%。
摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股今天觀望氣氛濃，主要是台灣時間22日凌晨美國FOMC利率決策會議將公布升息結果，加上21日台指期結算，預估上半週台股走勢量縮震盪觀望，今天量能恐不到1700億元、可能再創今年新低量。（編輯：楊蘭軒）1110919
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