唐鳳拜訪北市電腦公會 交流政府採購與資安議題

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）數位發展部部長唐鳳今天拜訪台北市電腦公會，公會表示，唐鳳與理監事就政府採購、資料治理、資訊安全、企業社會責任（ESG）等重要議題，深入交換意見。

公會下午發出新聞稿指出，公會理事長彭双浪、榮譽理事長童子賢、常務理事何春盛、監事會召集人蘇亮等以及公會理監事，出席會議與唐鳳積極交換意見。

公會引述唐鳯談話，未來會積極和資通訊產業以夥伴關係，一起將適當的數位解決方案，配合其他部會的常規數位措施，導入更多推動力量，希望透過全民數位韌性，讓數位轉型更為迅速。

彭双浪指出，產業界對數位發展部未來統籌國家數位基礎建設，讓數位應用更普及化，並協助國內產業數位轉型，相當期待。

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彭双浪表示，公會在協助推動產業發展時，會員廠商建議幾項當務之急，包括資訊服務採購、橫向溝通協調、數位治理能力等政府數位轉型課題；建立資安韌性，並強化資安人才質與量的培育；以數位科技來協助落實ESG；智慧城鄉和數位人才的培育等。

公會表示，業界關切期盼數位發展部能解決如開發流程、計價方式、合約規範等政府採購問題，並希望藉由台、美政府採購法的差異分析，盤查台灣需修改之處，以接軌國際，唐鳳也以親身投入軟體開發的經歷，點出未來可能的解決方向並協調後續調整項目。（編輯：林興盟）1110919